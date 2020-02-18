Lobzhanidze: ‘Fener kötü değil; biz çok iyiydik’

Onur Dinçer - Özel Röportaj

Ankaragücü’nün Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle başkent ekibinin galibiyetinde büyük pay sahibi olan yeni transfer Saba Lobzhanidze, Skorer’in sorularını yanıtladı. Ersun Yanal’ın öğrencilerine karşı aldıkları galibiyet sürpriz olarak nitelendirilen takımının bu maçtaki performansı, sezonun geri kalanı ve Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘İlk golümü Fenerbahçe'ye atmak…’

Attığı golün dışında sürati, çalımları ve arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla da dikkat çeken Gürcü futbolcu “Takım olarak bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyduk. Taktik açıdan çok iyiydik. Boş alanları kovaladık, iyi kontrataklar gerçekleştirdik. Fenerbahçe kötüydü diyemem, biz çok iyiydik. Bu yüzden bu sonuç ortaya çıktı. Ankaragücü formasıyla ilk maçımda iki topum direkten dönmüş, büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. İlk golümü Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı kaydetmek beni çok mutlu etti” dedi.

‘15 futbolcu transferi beni biraz şaşırttı’

Ara transferde 15 futbolcuyu birden katarak dikkatleri üzerine çeken Ankaragücü’nde kadroya katılan bu isimlerden bir tanesi olan 25 yaşındaki futbolcu “Bu kadar çok oyuncunun aynı anda transfer edilmesi açıkçası beni biraz şaşırttı. Ancak sonra gördüm ki hepsi çok kaliteli futbolcular. Bu kadar yeni isim kısa sürede kaynaştı. Soyunma odasında iyi bir ortam var, herkes birbirine karşı çok iyi davranıyor. Ligde kalacak kalitemiz var, Ankaragücü küme düşmeyecek” diye konuştu.

‘Sanki yıllardır birlikte oynuyoruz’

Fenerbahçe karşısında takımının attığı gollerin asistini yaparak iki gol pası birden veren bir diğer yeni transfer Konrad Michalak ile iyi bir uyum yakalayan Lobzhanidze, bu konuda şunları söyledi: “Michalak çok yetenekli futbolcu ve bu maçta çok iyi oynadı. Yeni takımlar ve bir araya yeni gelen futbolcular aslında biraz zamana ihtiyaç duyarlar. Ancak biz Michalak ile çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizin ne yapacağını hissediyoruz. Sanki yıllardır birlikte oynuyormuşuz gibi.”

‘Türkiye’de beni en çok atmosfer etkiledi’

Türkiye’de kendisini en çok etkileyen şeyin stadyumlar olduğunu belirten Lobzhanidze şöyle devam etti: “Statlardaki atmosfer beni çok etkiledi. Müthiş, çılgın bir ortam var. Aslında Türkiye’de böyle olduğunu, bu ligi de takip ettiğim için biliyordum ama bizzat yaşayınca farklı oluyor. Bu tribünler önünde oynamayı çok istediğim için de geldim. Taraftarımız harika. Ben de onların önünde golümü atarak takımın başarısına katkı sağladığım için gerçekten çok mutluyum.”

‘Shengelia ile konuştum, ondan bilgi aldım’

Danimarka liginde sezonun ilk bölümünde 15 maçta 8 gol-2 assitle sivrilmesinin ardından Randers takımından transfer edilen kanat oyuncusu “Türkiye’deki ligin Danimarka liginden daha üst seviyede olduğunu ve buraya gelmenin geleceğim açısından daha iyi olacağını düşündüm. Konyaspor’da oynayan Shengelia ile konuştum ve ondan da bilgiler aldım. Ankara’nın ülkenin başkenti olması ve iyi bir kent olması da tercihimde etkili oldu. Süper Lig’e çok isteyerek geldim” ifadelerini kullandı.