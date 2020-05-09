Loca ve kombine sahiplerine para iadesi olacak mı?



Hukukçular, sözleşmede aykırı bir madde bulunmaması durumunda seyircinin, gidemediği maçların bedelini geri alabileceği yönünde bir görüş ortaya koydu. Borçlar Kanunu’nun 136. maddesindeki “İfa imkansızlığı”nı hatırlatan uzmanlar, “İmkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olduğunu” ifade etti.

Destek bekleniyor

Bununla birlikte kulüpler de burada taraftar aidiyetinin önemli olacağını düşünüyor. Takımlarını desteklemek için loca kiralayan ya da kombine bilet alan hiçbir kişinin böyle bir iade isteyeceğine inanmadıklarını söyleyen yöneticiler, bu zor günlerde tam tersine taraftardan destek beklediklerini dile getirdi. Kulüpler, seyircisiz oynamanın kendi istekleri dışında olduğuna da dikkat çekti.

MADDE 136

Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşırsa, borç sona erer. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder.

‘Bir tane bile başvuru yok’

G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, loca sözleşmesinde, “mücbir sebep durumunda kulüpten herhangi bir talepte bulunulamayacağı”na dair bir hüküm bulunduğunu söyledi. Günay, “Kombinedeki sözleşmede maçların seyircisiz olması durumunda herhangi bir hak talebi olmayacağı taahhüt edilmektedir. Kaldı ki bir tane taraftarımızın bile böyle bir başvurusu yok” dedi.

Getafe’den kombine hamlesi

İspanya temsilcisi Getafe maçların seyircisiz oynanacak olmasından dolayı kombine sahibi 13 bin 500 taraftarın mağduriyetini önlemek için harekete geçti. Kulüpten yapılan açıklamada; gelecek sezon La Liga’da oynanacak 19 lig maçı için bu yılki 13 bin 500 kombine sahibine ücretsiz hak tanınacağı dile getirildi.

FIFA kararı taslak

Türkiye Futbol Federasyonu, sözleşmelere ilişkin tavsiye kararını kulüplere bildirdi. Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüplerle bir araya gelerek hazırlanan tavsiye maddelerinde FIFA’nın kararı taslak olarak ele alındı. Yabancı futbolcular uzlaşmazlıklarını FIFA’ya taşırken, yerli oyuncular açısından da bunun emsal oluşturması prensip olarak benimsendi ve Türk hukukunun göz önüne alınacağı dile getirildi.

Detaylar ortaya kondu

TFF’nin indirim tavsiyesinde en detaylı bölüm ise kulüp zararlarının boyutları oldu. Kararda, Kovid-19 salgını dolayısıyla kulübün uğradığı zararın hesaplanmasındaki detaylar ortaya kondu. Sponsorluk ve maç günü gelirlerinden kayıplar, yabancı para birimi ile yapılan sözleşmelerdeki kur farkı kaynaklı maliyet artışı, mağaza satış kayıpları ve benzeri zararların boyutuna göre indirime gidilmesi istendi.

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