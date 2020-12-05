Ev sahibi ekip bu sonuÃ§la 10'uncu maÃ§Ä±nda 7'nci yenilgisini alÄ±rken, konuk takÄ±m 11'inci karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 5'inci galibiyetini elde etti. MaÃ§Ä±n en skorer ismi DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'den 17 sayÄ±yla Grant Jerrett oldu.

MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda Jerrett ve Andrews'in sayÄ±larÄ±yla etkili olan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼nde farkÄ± 16 sayÄ±ya (8-24) kadar Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ilk Ã§eyreÄŸi 24-12 Ã¶nde tamamladÄ±. Ä°kinci periyotta ev sahibi ekip Cook ve Atkins'in sayÄ±larÄ±yla farkÄ± eritmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Doruk ve Berk gibi yerli oyuncularÄ±yla skor Ã¼reten DaÃ§ka, soyunma odasÄ±na 45-29 Ã¼stÃ¼n girdi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte DoÄŸuÅŸ, Sinan ve Erkan'Ä±n skora katkÄ±sÄ±yla farkÄ±n kapanmasÄ±na izin vermeyen konuk takÄ±m, son bÃ¶lÃ¼me 61-48'lik avantajla girdi. Final periyoduna Berk'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle baÅŸlayan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, basit top kayÄ±plarÄ± yapan rakibini 24 sayÄ± farkla maÄŸlup etti: 54-78.

SALON: Fethiye BeÅŸkaza

HAKEMLER: Alper AltuÄŸ KÃ¶selerli (xx), Ziya Ã–zorhan (xx), Mehmet Ozan Ã‡akar (xx)

LOKMAN HEKÄ°M FETHÄ°YE BELEDÄ°YESPOR: Neal (x) 4, FÄ±rat (x), BarÄ±ÅŸ (x) 2, Cook (xxx) 14, Atkins (xx) 8, Abu (x) 4, Fraizer (x) 6, Erdem (x), Caner (xxx) 12, Hasan Emir (x) 2, Polat (x) 2

DARÃœÅžÅžAFAKA TEKFEN: Erkan (xx) 4, Luther (xx) 8, Andrews (xxx) 13, DoÄŸuÅŸ (xxx) 11, Jerrett (xxx) 17, Doruk (xxx) 10, Berk (xxx) 9, Sinan (xx) 2, GÃ¶rkem (xx) 2, Selim (xx) 2

1.PERÄ°YOT: 12-24

Ä°LK YARI: 29-45

3.PERÄ°YOT: 48-61