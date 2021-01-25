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25.01.2021 - 00:16 | | AA

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 86-93

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasındaFenerbahçe Beko deplasmanda, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 93-86 mağlup etti.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 86-93
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ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 93-86 mağlup etti.

Diğer maçta ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-83 yendi.

Salon: Beşkaza 

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak 

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson Jr 20, Fırat Töz 3, Erdem İlter 2, Abu 8, Caner Ercan, Barış Hersek, Polat Kaya 6, Cook 19, Sercan Ergin, Atkins 15, Frazier 13 

Fenerbahçe Beko: Brown 4, Perez 8, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 6, Pierre 17, Jan Vesely 14, Kenan Sipahi 6, Eddie 21, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 5

1. Periyot: 19-26 

Devre: 45-57 

3. Periyot: 59-79 

5 faulle çıkanlar: 36.06 Cook, 39.39 Atkins (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Fenerbahçe Beko: 86-93

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