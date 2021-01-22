Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Robert Johnson'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 26 yaşındaki Robert Johnson'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Parma takımından kiralanan ABD'li oyun kurucu Robert Johnson ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Fethiye’ye 'hoş geldin' Robert Johnson. Lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Johnson'ın takımla ilk antrenmanına çıktığı ifade edilen açıklamada, oyuncunun pazar günü oynanacak Fenerbahçe Beko müsabakasında forma giyeceği kaydedildi.