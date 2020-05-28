Lokomotiv MoskovalÄ± 4 futbolcuda koronavirÃ¼s tespit edildi

Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcuda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Herhangi bir semptom gÃ¶stermeyen oyuncularÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.Â

Rus ekibinde daha Ã¶nce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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