Loris Karius için 3 kulüp yarış halinde!

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı ve sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracağı Loris Karius için Anderlecht, West Ham ve Sporting Lizbon devreye girdi. Liverpool ile olan sözleşmesi 2021'de bitecek Karius'un takımda kalması mümkün görünmüyor.

Liverpool da Karius için gelecek transfer tekliflerini değerlendirecek. Anderlecht, Karius için oldukça ısrarcı. Belçika ekibi Liverpool ile görüşmelere bile başladı. Liverpool, Karius için 5 milyon Euro talep etse de Anderlecht bu parayı düşürmeye çalışıyor. Ayrıca, Premier Lig ekibi West Ham United da Loris Karius için fırsat kolluyor. West Ham United'ın yanı sıra Portekiz tesilcisi Sporting Lizbon da Loris Karius için devrede. Portekiz'in güçlü temsilcisi Karius için Liverpool ile masaya oturacak.