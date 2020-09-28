Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Loris Karius, Union Berlin'de
28.09.2020 - 20:06 | | AA

Loris Karius, Union Berlin'de

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

Loris Karius, Union Berlinde

Loris Karius, Union Berlinde

Arsenal, Liverpool'a hazır...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Loris Karius, Union Berlin'de
    Loris Karius, Union Berlin'de
  2. CANLI | Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
    CANLI | Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
  3. Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
    Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
  4. Son dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı
    Son dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı
  5. Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u kadrosuna kattı
    Kasımpaşa, Gilbert Koomson'u kadrosuna kattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İttifak Holding Konyaspor'a yeni sponsor

İttifak Holding Konyaspor'a yeni sponsor

Atakaş Hatayspor'a yeni sponsor

Atakaş Hatayspor'a yeni sponsor

Son dakika - Selçuk Şahin futbolu bıraktığını açıkladı!

Son dakika - Selçuk Şahin futbolu bıraktığını açıkladı!

Çaykur Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber