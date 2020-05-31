Loris Karius'a büyük şok! Açıkladılar...

Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Preetz, Loris Karius'u transfer etmek istediklerine dair çıkan haberleri yalanladı.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Preetz, "Önümüzdeki sezon için Loris Karius'u transfer etmek gibi bir düşüncemiz yok. Kalecimiz Rune Jarstein ile devam etmeyi planlıyoruz. Kabul ediyorum, Rune Jarstein bu sezon istikrarlı performanslar sergileyemedi ama gelecek sezon çok iyi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool'dan kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş ile yollarını, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan finansal kriz sırasında ayırdı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

Loris Karius, Taraftarların Sorularını Yanıtladı