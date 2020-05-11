Loris Karius'tan ilginç paylaşım

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve siyah beyazlılardan ayrılan Alman kaleci Loris Karius sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Karius, Instagram'da yaşlandırma efektini kullanarak 'Karantinada bu şekilde çıkacağım' mesajını paylaştı. Karius'un paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar, 'Bizi de aynı bu şekilde yaşlandırdın' yorumları yaptı.

Karius'un paylaşımı şu şekilde;

Loris Karius, Taraftarların Sorularını Yanıtladı