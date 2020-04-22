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HaberlerBeşiktaş Haberleri Loris Karius'un danışmanı Florian Goll: Karius, Beşiktaş'tan ayrılmadı!
22.04.2020 - 18:26 |

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll: Karius, Beşiktaş'tan ayrılmadı!

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, Karius'un sözleşmesini feshettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll: Karius, Beşiktaş'tan ayrılmadı!
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, Karius'un sözleşmesini feshettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Florian Goll, "Karius, Beşiktaş'tan ayrılmadı. Sözleşme sürüyor ama sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Bild'de yer alan habere göre, Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye devam edeceğini ve sözleşme fesih durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Florian Goll, "Beşiktaş'tan ayrıldığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Karius'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam ediyor fakat sorunlar yok da diyemem." dedi. Goll ayrıca, "Sorunlarımız asla corona virüs yüzünden değil. 2019 Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon euroluk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden şikayette bulunduk. Aynı şey geçtiğimiz sezon da olmuştu." şeklinde konuştu.

Loris Kariusun danışmanı Florian Goll: Karius, Beşiktaştan ayrılmadı

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