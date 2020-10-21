Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi
21.10.2020 - 13:27 | | AA

Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenörlük görevine Tyronn Lue'yu getirdi.

Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, Doc Rivers'tan boşalan başantrenörlük görevini yeni sezonda Tyronn Lue'nun üstleneceği belirtildi.

Geçen sezon Rivers'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan 43 yaşındaki Lue, 2016-2018 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmıştı. Bu süreçte Cavaliers'ı üç kez üst üste NBA finaline çıkaran Lue, 2016'da takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Clippers tarihindeki 26. başantrenör olan Lue, NBA'de oyunculuğu döneminde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks takımlarında forma giymişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, Dortmund'u yıktı! Muriqi tarihe geçti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Ozan Tufan'ın yeni serbest kalma bedeli!

Los Angeles Clippersta Lue dönemi

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

Fenerbahçe'de Perotti gelişmesi! Takımla çalıştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İstanbul Maratonu basın toplantısı yapıldı
    İstanbul Maratonu basın toplantısı yapıldı
  2. Danny Welbeck, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!
    Danny Welbeck, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!
  3. Federer ocak ayında kortlara dönmeyi planlıyor
    Federer ocak ayında kortlara dönmeyi planlıyor
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını ABD izleyecek
    FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını ABD izleyecek
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun önerisi

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun önerisi

Son dakika - Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Son dakika - Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Son dakika | Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi!

Son dakika | Fenerbahçe'ye Perotti müjdesi!

Sıradaki Haber