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HaberlerNba Haberleri Los Angeles Lakers, Jr. Smith'i kadrosuna kattı
01.07.2020 - 22:40 | |   İSTANBUL (AA) -

Los Angeles Lakers, Jr. Smith'i kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, deneyimli guard Jr. Smith ile sözleşme imzaladı.

Los Angeles Lakers, Jr. Smith'i kadrosuna kattı
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Jr. Smith'in sezonun son bölümünde Lakers forması giyeceği belirtilirken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Jr. Smith, 2015-16 sezonunda Cleveland Cavaliers'ta NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

NBA'de bu sezonun kalan maçları 30 Temmuz'da oynanmaya başlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen lig, Florida eyaletinin Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.

Los Angeles Lakers, Jr. Smithi kadrosuna kattı

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