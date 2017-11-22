Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Los Angeles Lakers sonradan açıldı
22.11.2017 - 10:53 | | AA

Los Angeles Lakers sonradan açıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, ikinci devredeki üstün oyunuyla konuk ettiği Chicago Bulls'u 103-94 mağlup etti.

Los Angeles Lakers sonradan açıldı
ABONE OL

NBA'e tek maçla devam edildi. Staples Center'da Chicago Bulls'u ağırlayan Los Angeles Lakers, savunmada yaşadığı aksaklıklar nedeniyle maça istediği gibi başlayamadı.

Lauri Markkanen ve Justin Holiday ile etkili olan Bulls, ilk periyotu 27-23, devreyi ise 56-42 önde kapadı.

İkinci yarıda savunmasını sıkılaştıran ve daha organize ataklar geliştiren Lakers, bir ara 19 sayıya kadar çıkan farkı eritti. Brandon Ingram ve Kyle Kuzma ile sayılar bulan Lakers, üçüncü çeyreği 75-72 geride geçerken, son periyotta ise oyunun kontrolünü ele alarak mücadeleden 103-94 galip ayrıldı.

Sezonun 8'inci galibiyetini elde eden Lakers'ta Kuzma 22 sayı ve 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı ve 8 ribaunt, Ingram 17 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Jordan Clarkson 12 sayı, Julius Randle 10 sayı ve 10 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 12'nci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta Denzel Valentine 17 sayı ve 9 ribaunt, Antonio Blakeney 15, Robin Lopez 14 sayı ile oynarken, Markkanen 13 sayı ve 14 ribaunt, Holiday ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'e 14 maçla devam edilecek.

    Dünyaca ünlü golfçü Natalie Gulbis'ten tam isabet...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
      Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
    2. Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
      Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
    3. TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
      TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
    4. Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması
      Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması
    5. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
      Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com'da günün canlı maç yayınları

    Misli.com'da günün canlı maç yayınları

    TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

    TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

    Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

    Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi

    Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

    Darüşşafaka Tekfen, Ryan Luther'i transfer etti

    Sıradaki Haber