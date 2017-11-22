Los Angeles Lakers sonradan açıldı

NBA'e tek maçla devam edildi. Staples Center'da Chicago Bulls'u ağırlayan Los Angeles Lakers, savunmada yaşadığı aksaklıklar nedeniyle maça istediği gibi başlayamadı.

Lauri Markkanen ve Justin Holiday ile etkili olan Bulls, ilk periyotu 27-23, devreyi ise 56-42 önde kapadı.

İkinci yarıda savunmasını sıkılaştıran ve daha organize ataklar geliştiren Lakers, bir ara 19 sayıya kadar çıkan farkı eritti. Brandon Ingram ve Kyle Kuzma ile sayılar bulan Lakers, üçüncü çeyreği 75-72 geride geçerken, son periyotta ise oyunun kontrolünü ele alarak mücadeleden 103-94 galip ayrıldı.

Sezonun 8'inci galibiyetini elde eden Lakers'ta Kuzma 22 sayı ve 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı ve 8 ribaunt, Ingram 17 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Jordan Clarkson 12 sayı, Julius Randle 10 sayı ve 10 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 12'nci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta Denzel Valentine 17 sayı ve 9 ribaunt, Antonio Blakeney 15, Robin Lopez 14 sayı ile oynarken, Markkanen 13 sayı ve 14 ribaunt, Holiday ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'e 14 maçla devam edilecek.