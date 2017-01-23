Los Angeles Lakers tarihinin en farklı yenilgisini aldı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Lakers, konuk olduğu Mavericks'e 49 sayı farkla 122-73 yenildi.

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'a tarihi yenilgiyi yaşatan Mavericks'te Justin Anderson 19, Seth Curry 14, Wesley Matthews, Deron Williams ve Dirk Nowitzki 13'er sayıyla oynadılar. Lakers'ta çift hanelere ulaşan iki isimden Lou Williams'ın 15 ve Jordan Clarkson'un 10 sayısı tarihi yenilgiyi önleyemedi. Lakers geçen sezon da 48 sayı farkla Utah Jazz'a mağlup olmuştu.

Curry üç sayı isabetinde NBA 13'üncüsü

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ın deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 yendiği maçta Stephen Curry, attığı yedi üç sayılık basketle kariyerinin bin 763. isabetine ulaştı.

Karşılaşmada 27 sayı üreten Curry, Peja Stojakovic'i geçerek NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan 13. oyuncusu oldu. Klay Thompson'ın 27, Kevin Durant'in 15 sayı ve 10 ribauntla oynadığı maçta, ev sahibi ekipte Elfrid Payton'ın 23 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 98-118

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 122-73

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 103-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 111-108