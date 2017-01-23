Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Los Angeles Lakers tarihinin en farklı yenilgisini aldı
23.01.2017 - 11:11 | | AA

Los Angeles Lakers tarihinin en farklı yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'e 122-73 yenilerek, tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı.

Los Angeles Lakers tarihinin en farklı yenilgisini aldı
ABONE OL

NBA'e 4 maçla devam edildi. Lakers, konuk olduğu Mavericks'e 49 sayı farkla 122-73 yenildi.

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'a tarihi yenilgiyi yaşatan Mavericks'te Justin Anderson 19, Seth Curry 14, Wesley Matthews, Deron Williams ve Dirk Nowitzki 13'er sayıyla oynadılar. Lakers'ta çift hanelere ulaşan iki isimden Lou Williams'ın 15 ve Jordan Clarkson'un 10 sayısı tarihi yenilgiyi önleyemedi. Lakers geçen sezon da 48 sayı farkla Utah Jazz'a mağlup olmuştu.

Curry üç sayı isabetinde NBA 13'üncüsü

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ın deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 yendiği maçta Stephen Curry, attığı yedi üç sayılık basketle kariyerinin bin 763. isabetine ulaştı.

Los Angeles Lakers tarihinin en farklı yenilgisini aldı

Karşılaşmada 27 sayı üreten Curry, Peja Stojakovic'i geçerek NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan 13. oyuncusu oldu. Klay Thompson'ın 27, Kevin Durant'in 15 sayı ve 10 ribauntla oynadığı maçta, ev sahibi ekipte Elfrid Payton'ın 23 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Golden State Warriors: 98-118

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 122-73

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 103-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 111-108

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber