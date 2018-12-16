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16.12.2018 - 10:39 |

Los Angeles Lakers'ta çifte "triple double"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'i 128-100 yenen Los Angeles Lakers'ın oyuncuları LeBron James ve Lonzo Ball, "triple double"a imza attı.

Los Angeles Lakers'ta çifte "triple double"
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets deplasmanından 128-100 galip ayrıldı. Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Lonzo Ball da 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle üç istatistikte çift haneye ulaştı.

James ve Ball böylece 2007'de New Jersey Nets formasıyla bunu başaran Jason Kidd ve Vince Carter'tan bu yana bir NBA maçında "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldu. James ile Ball, aynı maçta "triple double" yapan 8. takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Hornets cephesinde Malik Monk 19, Miles Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Utah Jazz: 96-89

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 100-128

Detroit Pistons-Boston Celtics: 113-104

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 97-105

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 93-98

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 110-104

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 107-99

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