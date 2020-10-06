Almanya Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Joachim LÃ¶w, yarÄ±n TÃ¼rkiye'yi konuk edecekleri karÅŸÄ±lamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Joachim LÃ¶w, mÃ¼sabakanÄ±n oynanacaÄŸÄ± KÃ¶ln kentindeki Rhein Energie StadÄ±'nda video konferans yoluyla basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

FutbolcularÄ±n eylÃ¼l ayÄ±na gÃ¶re daha hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade eden LÃ¶w, eylÃ¼l ayÄ±nda oynanan milli maÃ§lardan Ã¶nce bazÄ± futbolcularÄ±n tatilden yeni dÃ¶ndÃ¼kleri iÃ§in hazÄ±r olmadÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.

Milli takÄ±mÄ±n aday kadrosuna alÄ±nan futbolcularÄ±n haklÄ± olarak forma giyme beklentisi olduÄŸunu aktaran tecrÃ¼beli teknik adam, "Ã–yle yapmayÄ± da planlÄ±yorum. Muhtemelen yarÄ±n 6 deÄŸiÅŸiklik yapma imkanÄ±na sahip olacaÄŸÄ±z. TakÄ±mÄ± nasÄ±l kuracaÄŸÄ±m konusunda antrenÃ¶rlerle birlikte istiÅŸare ederek karar vereceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

LÃ¶w, kaleci Bernd Leno ile orta saha oyuncusu Kai Havertz'in yarÄ±n ilk 11'de olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden sÃ¶yleyebileceÄŸini dile getirdi.

Paris Saint-Germain'de forma giyen Julian Drexler'in kaptanlÄ±k pazÄ± bandÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, uzun zamandan beri milli takÄ±mÄ±n parÃ§asÄ± olan Emre Can, Matthias Ginter ve Antonio RÃ¼diger'in de tecrÃ¼beli isimler olarak genÃ§ oyunculara liderlik yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nÄ±n takÄ±ma gÃ¼Ã§ katabilecek oyuncularÄ± gÃ¶rme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu anlatan LÃ¶w, kadroya alÄ±nan futbolcularÄ±n kendilerini gÃ¶sterme fÄ±rsatÄ± yakalayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bayern MÃ¼nih ve Leipzig takÄ±mlarÄ±nda forma giyen futbolcularÄ±n bu akÅŸam, Real Madrid'de oynayan Toni Kroos'un ise yarÄ±n kampa katÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan LÃ¶w, grip belirtileri nedeniyle Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k testlerinden geÃ§en Timo Werner'in kampa katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na ise yarÄ±n karar verileceÄŸini aktardÄ±.

Ã–te yandan Alman Milli TakÄ±mÄ±, LÃ¶w yÃ¶netiminde yarÄ±n oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde son antrenmanÄ±nÄ± Rhein Energie StadÄ±'nda yaptÄ±.

300 seyirciye izin verildi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÃ¶ln SaÄŸlÄ±k Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yÃ¶netimiyle istiÅŸare ederek yarÄ±n TÃ¼rkiye ile Almanya arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n daha Ã¶nce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi duyuruldu.

Kentte 100 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸen yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakasÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n son 7 gÃ¼nde 35'in Ã¼zerinde olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bundan dolayÄ± stada yarÄ±n en fazla 300 seyircinin alÄ±nmasÄ±na izin verilebileceÄŸi kaydedildi.

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