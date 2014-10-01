Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Lua Lua süresiz kadro dışı bırakıldı
01.10.2014 - 11:58 | | Muhammet KAÇAR - RİZE / DHA

Lua Lua süresiz kadro dışı bırakıldı

Çaykur Rizespor'da Lua Lua isteksiz ve formsuz hali nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Lua Lua süresiz kadro dışı bırakıldı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Lomana Tresor Lua Lua süresiz kadro dışı bırakıldı.

Yazılı bir açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör Mehmet Özdilek'in sunduğu rapor doğrultusunda Lua Lua'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Özdilek ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Lua Lua'nın sezon başından bu yana isteksiz ve formsuz hali teknik heyetin eleştirilerine neden oluyordu.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber