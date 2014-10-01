Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Lomana Tresor Lua Lua süresiz kadro dışı bırakıldı.

Yazılı bir açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör Mehmet Özdilek'in sunduğu rapor doğrultusunda Lua Lua'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Özdilek ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Lua Lua'nın sezon başından bu yana isteksiz ve formsuz hali teknik heyetin eleştirilerine neden oluyordu.