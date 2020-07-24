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24.07.2020 - 11:45 | | Sonat KEREM / KİEV, (DHA)

Lucescu, Dinamo Kiev'i karıştırdı! Bana ihanet...

Kariyerinde son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun, Ukrayna'nın önde gelen kulüplerinden Dinamo Kiev ile anlaşmasına başkent ekibinin taraftarları tepki gösterdi.

Lucescu, Dinamo Kiev'i karıştırdı! Bana ihanet...
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Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi.

Lucescu, Dinamo Kievi karıştırdı Bana ihanet...

"TÜM KULÜP ÇALIŞANLARI İSTİFA ETSİN"
Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.
BLOHİN: BANA KARŞI BİR HAKARET
Dinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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