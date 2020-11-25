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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Lucescu: "Hakemler bazen güçlü takımları tutar"
25.11.2020 - 07:09 |

Lucescu: "Hakemler bazen güçlü takımları tutar"

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Barcelona'ya karşı 4-0 kaybettikleri maçın ardından hakemi eleştirdi.

Lucescu: "Hakemler bazen güçlü takımları tutar"
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Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Barcelona'ya 4-0 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Rumen teknik adam Barcelona'nın kazanmayı sonuna kadar hak ettiğini ancak maçta kendilerinin penaltısının verilmemesini eleştirdi. Lucescu, "Barcelona'ya karşı 4-0 kaybetmek hoş olmadı. Maçta penaltımız verilmedi. Hakemlerin bazen büyük takımları tuttuğunu hepimiz biliriz. Bu bir haber bile değil, üzülmedim de... Barcelona kazanmayı zaten haketmişti." diye konuştu. Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 puan aldı ve bir üst tura şansını kaybetti. Ukrayna Ligi'nde ise Dinamo Kiev 10 maçta 23 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Lucescu: Hakemler bazen güçlü takımları tutar

 

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