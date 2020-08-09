Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorfda tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karamanın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Kenan Karamana Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euroya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışmaya sıcak bakıyor.