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HaberlerFenerbahçe Haberleri Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim
18.07.2020 - 14:26 |

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim

Mircea Lucescu, o dönem Galatasaray’da oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’nu transfer etmelerini, başkan Moratti ile yaptığı görüşmede Inter kulübüne kendisinin tavsiye ettiğini açıkladı.

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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Mircea Lucescu, Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu’nun Inter formasını giymesindeki rolünü açıkladı. Emre 2001’de Galatasaray’dan Inter’e transfer olmuştu.

Inter’den ayrılıp Galatasaray’a geldi

Inter’in teknik direktörü olan ancak bu transferden bir süre önce İtalyan ekibinden ayrılan, sonrasında Rapid Bükreş ve Galatasaray’ın başına geçen Lucescu, Inter başkanı Massimo Moratti’ye Emre’yi transfer etmesini kendisinin tavsiye ettiğini söyledi.

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlunu ben tavsiye ettim

‘Moratti ile iletişim halinde olduk’

İtalyan basınına konuşan Rumen çalıştırıcı “Moratti her zaman bir centilmen olmuştur. Ben Inter’den ayrıldıktan sonra da birbirimizle iletişim halinde olmaya devam ettik. O kadar ki, kendisine Mutu ve Emre Belözoğlu’nu ben tavsiye ettim” dedi.

Inter’de 115 maçta forma giydi

Inter’de 2001-05 arası dönemde bulunan Emre Belözoğlu, Milano ekibinin formasını 115 maçta giydi. Newcastle United’a transfer olmadan önce lacivert-siyahlı takımda 5 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

“Conte'yle seneye şampiyon olabilirler”

Bir dönem başında olduğu takımının bu sezon Serie A’daki performansını da değerlendiren Mircia Lucescu “Bence bu sezon şampiyonluk gelmese de iyi bir iş çıkardılar. Antonio Conte yönetiminde gelecek sezon şampiyon olabilirler” diye konuştu.

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