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12.02.2020 - 18:29 |

Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: İstanbul'a gidiyorum

İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması beklenen Lucescu geleceği ile ilgili çok önemli açıklamalara imza attı.

Beşiktaş'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklama yaptı ve muhtemelen siyah beyazlılarda göreve başlayacağını söyledi.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" sözlerini kullandı

"INTER'İ SEVİYORUM"
Milan maçından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Inter'in performansını yorumlayan Lucescu, "Bu sezon Inter'in yılı. Şampiyonluk kolay değil ama derbide olumlu sinyaller verdiler. Eriksen transferi takımı güçlendirdi ve Lukaku gibi bir golcüleri var. Bu takımı seviyorum" sözlerini kullandı

Lucescudan Beşiktaş açıklaması: İstanbula gidiyorum

Lucescudan Beşiktaş açıklaması: İstanbula gidiyorum

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