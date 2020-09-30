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30.09.2020 - 00:47 |

Lucescu'dan büyük başarı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek..

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 play-off turunda Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Bu sonuçla Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak

Lucescu'dan büyük başarı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek..
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı. 

Luce tarihe geçecek
Dinamo Kiev'i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak

 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde
Sergiy Rebrov’un teknik direktörlüğünü yaptığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Molde'yi eleyerek 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Lucescudan büyük başarı Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek..

Sonuçlar şöyle: 

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1) 

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3) 

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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