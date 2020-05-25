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25.05.2020 - 09:30 | | AJANSSPOR

Lucescu'dan itiraf! Teklif aldım...

Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Takımı'nda görev yapan Mircea Lucescu'dan yıllar sonra Marsilya itirafı geldi.

Lucescu'dan itiraf! Teklif aldım...
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Ukrayna basınına konuşan Lucescu, UEFA Kupası'nı kazandıkları 2008-09 sezonunda Marsilya ile görüşmeler yaptığını ancak Shakhtar Donetsk'te kaldığını söyledi. 

Luce, o dönem çeyrek finalde eledikleri Marsilya ile eşleşmenin ardından görüşme yaptığını ifade ederek, "Marsilya ile oynanan maçlardan sonra Fransız kulübü ile görüşmeler yaptım ama sonra Rinat Akhmetov (Kulübün sahibi ve başkanı) basında benimle sözleşme uzatacaklarını söyledi. Bu bana özel bir güven verdi, ben de bu güveni oyuncularımıza aktardım" dedi.

2014'te yalanlamıştı

Öte yandan 2014 yılında da adı ciddi bir şekilde Marsilya ile anılan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Lucescudan itiraf Teklif aldım...

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