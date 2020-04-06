Luigi Datome: ‘Eskisi gibi olmayacak’

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe Beko’nun yıldız basketbolcusu Luigi Datome, Radio Rai1’e özel bir röportaj verdi.

Koronavirüsün sadece spor sahalarını değil tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Datome, “Maçlar, antrenmanlar, seyahatler ya da taraftarları maçlar nasıl olacak bunların hepsini göreceğiz. Yepyeni bir başlangıç yapacağız hepimiz. Dürüstçe söylemek lazım sporda ya da herhangi bir konuda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.



İtalyan oyuncu küresel bir kriz olduğunu aktarıp, “Şu anda bizler maçlara ya da antrenmanlara çıkamıyoruz. Kulüpler gelir kayıplarına uğruyor. Hem bilet kayıpları hem yayın gelirleri. Ancak lütfen herkes gözlerini açsın ve sadece sporda değil tüm dünyada sosyal ve ekonomik anlamda herkesin nasıl zarar yaşadığına bir baksın. Şu anda bu nedenle maaş kesintileri kaçınılmaz” yorumunu yaptı.



Datome, “Şu anda Türkiye’de herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok. Ancak insanlar dünyayı takip ediyor ve bu nedenle evden çıkmayarak zaten önlem alıyor. Artık insanlar işlerini bile evden yürütüyor. Ben de kişisel olarak toplum kurallarına uyarak evden çıkmıyorum” diye konuştu.

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