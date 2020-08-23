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23.08.2020 - 13:22 | | AA

Luis Suarez, Barcelona'da kalmak için yedek beklemeyi kabul edecek

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Uruguaylı forvet Luis Suarez, takımda kalmak için yedek beklemeyi kabul edebileceğini söyledi.

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Barcelona'daki geleceğine dair belirsizlikle ilgili İspanya basınına açıklamada bulunan 33 yaşındaki Suarez, "Kariyerimin bu bölümünde yedek kulübesinde olmayı kabul edebilirim. Hala bu kulübe verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Forma rekabeti her takım için gereklidir. Yeni teknik direktörümüz yedek kalmamı isterse bu benim için problem olmaz." ifadelerini kullandı.

Takımıyla 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Suarez, "Başkanın bahsettiği değişimin ardından birçok isim gündeme getirildi ancak şu ana kadar hiç kimse kulüpten ayrılmam konusunda benimle konuşmadı. İstedikleri ayrılmamsa bu konuda benimle iletişime geçmeleri, basında söylentilerin çıkmasından daha sağlıklı olur. Takım için en iyisini istiyorum ve niyetim burada kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 gibi tarihi bir skorla elenen Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, karşılaşmanın ardından takımla ilgili bazı önemli kararlar alacaklarını açıklamıştı. Teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren ve yerine Ronald Koeman'ı getiren Barcelona'da bazı yıldız futbolcularla da yolların ayrılacağı öne sürülmüştü.

Suarez, 2014'te İngiltere ekibi Liverpool'dan yaklaşık 80 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, Barcelona'da kaydettiği 198 golle kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismi konumunda bulunuyor.

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Luis Suarez, Barcelonada kalmak için yedek beklemeyi kabul edecek

Luis Suarez, Barcelonada kalmak için yedek beklemeyi kabul edecek

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