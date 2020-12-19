Luis Suarez, Ä°talya'daki tartÄ±ÅŸmalÄ± dil sÄ±navÄ± nedeniyle savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade verdi

Ä°spanya'nÄ±n Atletico Madrid takÄ±mÄ±nda forma giyen Luis Suarez, Ä°talya'daki Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi'nde eylÃ¼l ayÄ±nda girdiÄŸi Ä°talyanca dil sÄ±navÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Perugia Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle ifade verdi.Â

Ä°talyan Rainews24'Ã¼n haberine gÃ¶re, Suarez'in ifadesini bir tercÃ¼man yardÄ±mÄ±yla verdiÄŸi belirtildi.

UruguaylÄ± golcÃ¼nÃ¼n savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifade sÄ±rasÄ±nda sÄ±nav konularÄ± ile sorularÄ±nÄ±n kendisine Ã¶nden iletildiÄŸini teyit etmiÅŸ olabileceÄŸi haberde yer aldÄ±.Â

Suarez'in tartÄ±ÅŸmalÄ± dil sÄ±navÄ±Â

Yaz transfer dÃ¶neminde o dÃ¶nem Ä°spanya'nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda forma giyen ve adÄ± Ä°talya'nÄ±n Juventus takÄ±mÄ±yla anÄ±lan UruguaylÄ± Luis Suarezâ€™in Ä°talyan ekibine transfer olabilmesi iÃ§in Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸÄ± futbolcu statÃ¼sÃ¼nden Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyordu. Suarez, Ä°talyan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°talyan eÅŸi Ã¼zerinden almak amacÄ±yla 17 EylÃ¼l'de Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi Ä°talyanca dil sÄ±navÄ±na girmiÅŸti.Â

Suarez'in Barselona'dan Ã¶zel uÃ§akla Perugia'ya gelip, kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±nava girip kentten ayrÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan da geÃ§er not aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± kamuoyunun dikkatini Ã§ekmiÅŸti.Â

Perugia Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, temel dÃ¼zeyde Ä°talyanca bilgisi olan Suarez'a sÄ±navda Ã§Ä±kacak konularÄ±n Ã¶nceden kendisine verildiÄŸi iddialarÄ± nedeniyle sÄ±navÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SÃ¶z konusu dil sÄ±navÄ±nÄ±n soruÅŸturmaya konu olmasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸ, UruguaylÄ± golcÃ¼ de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuÅŸtu.

Perugia Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± devam ettirmiÅŸ, daha Ã¶nce Juventuslu yetkililerin sÄ±nav sÃ¼recini hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi ile Ã¼st dÃ¼zeyde temasa geÃ§tiÄŸini tespit etmiÅŸti.Â

SoruÅŸturmanÄ±n odaÄŸÄ±ndaki isim Juventus Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Fabio Paratici de aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan sorgulanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bu arada, Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Giuliana Grego Bolli ve diÄŸer yetkililere 8 ay gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma cezasÄ± verilmiÅŸ, RektÃ¶r Bolli 14 AralÄ±kâ€™ta gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti.

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