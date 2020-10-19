Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"
19.10.2020 - 02:08 |

Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Öte yandan Fenerbahçe teknik heyeti klasikleşen 3 puan pozunu verdi.

Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"
ABONE OL

Göztepe deplasmanında Luiz Gustavo sahaya kaptan olarak çıktı. Gökhan Gönül’ün yokluğunda takımın liderliğini alan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça kaptan olarak başladı.
Kaptanlığın özel bir duygu olduğunu belirten Gustavo, FB TV’ye şöyle konuştu: “Kaptanlık gurur verici. Kazanmak daha güzel. Bizim düşüncemiz hep kazanmaktır. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Göztepe zor bir deplasmandı ve kazandık. Bunu sürdürmeliyiz. Milli maç arası böyle dönmekte güzel oldu” dedi.

3 puan sevinci
Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçe teknik heyeti klasikleşen 3 puan pozunu verdi. Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin de bu sevinç tablosuna katılarak teknik heyete destek oldu.

Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Göztepe Fenerbahçe maçında yoktan var etti! Ozan Tufan bir anda...

Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici

 

Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"
    Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"
  2. Beşiktaş - OGM Ormanspor: 85-91
    Beşiktaş - OGM Ormanspor: 85-91
  3. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!
    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a hazır!
  4. Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! Brendan Rodgers açıkladı...
    Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! Brendan Rodgers açıkladı...
  5. Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor: 3-1
    Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor: 3-1



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool'da Virgil van Dijk ameliyat olacak!

Liverpool'da Virgil van Dijk ameliyat olacak!

Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!

Bursasporlu Vefa Temel'in çapraz bağları koptu!

İlhan Palut: "Guilherme'nin 2. golünden sonra..."

İlhan Palut: "Guilherme'nin 2. golünden sonra..."

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR açıklaması!

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den VAR açıklaması!

Sıradaki Haber