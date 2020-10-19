Luiz Gustavo: “Kaptanlık gurur verici"

Göztepe deplasmanında Luiz Gustavo sahaya kaptan olarak çıktı. Gökhan Gönül’ün yokluğunda takımın liderliğini alan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça kaptan olarak başladı.

Kaptanlığın özel bir duygu olduğunu belirten Gustavo, FB TV’ye şöyle konuştu: “Kaptanlık gurur verici. Kazanmak daha güzel. Bizim düşüncemiz hep kazanmaktır. Kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Göztepe zor bir deplasmandı ve kazandık. Bunu sürdürmeliyiz. Milli maç arası böyle dönmekte güzel oldu” dedi.

3 puan sevinci

Göztepe galibiyeti sonrası Fenerbahçe teknik heyeti klasikleşen 3 puan pozunu verdi. Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin de bu sevinç tablosuna katılarak teknik heyete destek oldu.