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HaberlerKayserispor Haberleri Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız
14.07.2020 - 10:53 | | KAYSERİ (İHA) -

Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız
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Süper Lig'in 32.haftasında Kayseri’de oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yine kritik kurtarışlar yapan ve takımının puan almasında önemli rol oynayan kaleci Lung mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Takım kaptanı Silviu Lung, mutlak kazanmak için çıktıkları Gaziantep maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek “Kazanmalıydık. 3 puan almamız gerekiyordu. Üzgünüm. Ama lig bitmedi. Sonuna kadar mücadeleye devam” dedi.

Lung: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız

Gustavo cezasını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.

Ligin 31.haftasındaki Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen ve Gaziantep FK maçında oynamayan Gustavo Campanharo cezasını tamamladı.

Gustavo Campanharo, ligin 33.haftasında deplasmanda oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında yeniden takımındaki yerini alacak.

 

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