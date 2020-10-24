Luyindama: "Performansım %100'de değil"

Süper Lig'de Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Luyindama konuştu.

Taylan Antalyalı maç sonu: "Benim için duygusal bir maçtı; Erzurum'daki performansım bana Galatasaray'ın kapılarını açtı. Bizim için mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, iki haftadır 10 kişi kalıyoruz ama yine de iyi mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Luyindama ise "Performansım %100'de değil, daha iyisi de olacak. Bugün hocamızın istediği şekilde basit oynadım, iyi sonuç aldığımı da düşünüyorum. Soyunma odasında arkadaşlarımızla konuştuk ve 2. yarıya daha kararlı bir şekilde çıktık" dedi.

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