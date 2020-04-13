Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Luyindama'ya Premier Lig'den iki talip!
13.04.2020 - 10:23 | | FANATİK

Luyindama'ya Premier Lig'den iki talip!

Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.

Luyindama'ya Premier Lig'den iki talip!

Aslan'ın, geçen sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo Milli Takımı'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 7 Aralık'ta ameliyat olan 26 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun sürecek tedavi süreci nedeniyle TFF'ye gönderilmemişti. Tecrübeli oyuncu bu nedenle ligin ikinci yarısında görev yapamamasına rağmen transferin gözdesi...

8 milyon Euro'ya geldi

Wolverhampton'ın radarında olan Luyindama için Everton'ın da devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray ise 2 İngiliz ekibini peşine takan başarılı savunmacıyı ilk etapta satmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sürecinde toplam maliyeti 8 milyon Euro'yu bulan deneyimli futbolcu için ancak 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği kaydedildi.

Luyindama sakatlanana kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyuyordu.

Luyindamaya Premier Ligden iki talip

    Geçmişe Yolculuk | PSG'li yıldızlardan muhteşem voleler!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'nin maestrosu Gustavo'ya Lyon talip!

    Fenerbahçe'nin maestrosu Gustavo'ya Lyon talip!

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Sezonu tamamlamak istiyoruz

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: Sezonu tamamlamak istiyoruz

    Beşiktaş'ta Douglas, Roco ve Lens'le yollar ayrılıyor...

    Beşiktaş'ta Douglas, Roco ve Lens'le yollar ayrılıyor...

    Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer demiştim

    Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer demiştim

    Sıradaki Haber