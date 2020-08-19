Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Lyon-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
19.08.2020 - 12:01 |

Lyon-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Lyon-Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyüor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında bu akşam Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2'lik skorla devirip tüm dikkatleri üzerine çeken Alman panzeri Bayern Münih, Manchester City'i 3-1'lik skorla deviren Lyon ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamsına saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Lyon-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Lyon-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Lyon-Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dün akşam oynanan ilk yarı final maçının ardından finale yükselen takım PSG olurken bu akşam ekrana gelecek olan Lyon-Bayern Münih maçının ardından ikinci finalist olan takım belli olacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Barcelona'ya adeta gol olup yağan ve rakibini hezimete uğratan Bayern Münih bu akşam, Manchester City engelini geçip yarı finale yükselen Lyon ile karşı karşşıya gelecek. Kazanacak olan takım adını 2020 Şampiyonlar Ligi finaline yazdıracak. Peki Lyon-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LYON-BAYERN MÜNİH MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lyon-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Jose Alvalade stadyumunda oynanacak olan mücadele İspanyol hakem Mateu Lahoz tarafından yönetilecek. Mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Liginde 2009/10 sezonunda yarı finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Bayern Münih toplamda 4-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski

 

    Crystal Palace'ın 2019-20 Sezonunda attığı en iyi üç golü izliyoruz...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi
      Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi
    2. Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel: "Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum"
      Hatayspor'un kaptanı Mesut Çaytemel: "Süper Lig'i göreceğim için çok mutluyum"
    3. Son dakika haberler - Junior Fernandes resmen El-İttihad Kalba'da
      Son dakika haberler - Junior Fernandes resmen El-İttihad Kalba'da
    4. UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri
      UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörleri
    5. Cenk Ahmet: Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldi
      Cenk Ahmet: Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum

    Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum 

    Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı

    Bakan Kasapoğlu'ndan Halil Kiraz için taziye mesajı  

    TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması

    TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması

    Mbappe Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u istiyor

    Mbappe Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u istiyor

    Sıradaki Haber