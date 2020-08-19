Lyon-Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Lyon-Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dün akşam oynanan ilk yarı final maçının ardından finale yükselen takım PSG olurken bu akşam ekrana gelecek olan Lyon-Bayern Münih maçının ardından ikinci finalist olan takım belli olacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Barcelona'ya adeta gol olup yağan ve rakibini hezimete uğratan Bayern Münih bu akşam, Manchester City engelini geçip yarı finale yükselen Lyon ile karşı karşşıya gelecek. Kazanacak olan takım adını 2020 Şampiyonlar Ligi finaline yazdıracak. Peki Lyon-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LYON-BAYERN MÜNİH MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lyon-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Jose Alvalade stadyumunda oynanacak olan mücadele İspanyol hakem Mateu Lahoz tarafından yönetilecek. Mücadele beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Liginde 2009/10 sezonunda yarı finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Bayern Münih toplamda 4-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Olympique Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski