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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Lyon - Juventus: 1-0
26.02.2020 - 23:57 |

Lyon - Juventus: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupayı en çok kazanan takımlardan biri olan ve bu sezon da en önemli favoriler arasında gösterilen İtalyan devi Juventus, deplasmanda güçlü Fransız temsilcisi Lyon'a 1-0 mağlup oldu.

Lyon - Juventus: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Lyon'a konuk oldu. Dev mücadeleyi Lyon 1-0 kazandı.

Maçta tek golü Lyon adına 31. dakikada Tousart kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacak.


İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet, Dembele, Toko-Ekambi.

Juventus: : Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Lyon - Juventus: 1-0

 

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