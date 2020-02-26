26.02.2020 - 23:57 |
Lyon - Juventus: 1-0
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kupayı en çok kazanan takımlardan biri olan ve bu sezon da en önemli favoriler arasında gösterilen İtalyan devi Juventus, deplasmanda güçlü Fransız temsilcisi Lyon'a 1-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Lyon'a konuk oldu. Dev mücadeleyi Lyon 1-0 kazandı.
Maçta tek golü Lyon adına 31. dakikada Tousart kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacak.
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet, Dembele, Toko-Ekambi.
Juventus: : Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.
Inter - Juventus maçı