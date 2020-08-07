Lyon Şampiyonlar Ligi'nde turladı! Juventus - Lyon: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında İtalyan devi Juventus ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Lyon, Juventus'a 2-1 kaybetmesine rağmen adını son 8'e yazdırdı.

Lyon'un tek golünü 12. dakikada penaltıdan Depay kaydetti. Juventus'ta ise golleri 43. dakikada (penaltı) ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.

Ronaldo tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, 37 golle Juventus tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Lyon çeyrek finalde Manchester City ile karşılaşacak. Mücadele tek maç olarak oynanacak.









İLK 11'LER



Juventus: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain



Lyon: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay

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