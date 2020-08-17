Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!

CELAL UMUT EREN

Tarihinde ikinci kez

Şampiyonlar Ligi’nde Olympique Lyon fırtınası esiyor. Fransız ekibi, yarı finale kalma başarısı gösterirken defans hattıyla dikkat çekiyor. Süper Lig’in eski yıldızlarıyla savunma hattını şekillendiren Ligue 1 takımı, Manchester City’yi 3-1 ile geçerek önemli bir başarıya imzasını attı. Fransız ekibi; Marcelo, Jason Denayer ve Fernando Marçal’dan oluşan 3’lü defans hattıyla tarihinde 2. kez son 4’e kaldı.

Türkiye’de başarılıydılar

Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Marcelo, 2017’de 7 milyon euro karşılığında Lyon’a satılmıştı. Galatasaray’da iki farklı dönemde kiralık oynayan ve şampiyon olan Denayer de eski takımı Manchester City’ye karşı başarı sağladı. 2015-16 sezonunda Süper Lig’de Gaziantepspor’da forma giyen ve o dönem sol bek ile sol stoperde oynayan Marçal da, 2017’den beri Marcelo ile beraber Lyon’un savunmasında yer alıyor.

Tarihte bir ilk

Fransa futbolu, PSG ve Olympique Lyon ile Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir gurur yaşadı. Ülke futbolu tarihinde ilk kez Devler Ligi yarı finalinde 2 takımla temsil edilecek. Yine turnuva tarihinde ilk defa Almanya ve Fransa takımları Avrupa’da kulüpler bazında turnuvada birlikte yarı finale kaldı. Bayern Münih-Lyon ve PSG-Leipzig 18-19 Ağustos’ta final için mücadele edecek.

Marşlarla kutlandı

Koronavirüs nedeniyle sezonu erken bitiren ve yaz döneminde diğer Avrupa liglerinin aksine futbola izin vermeyen Fransa büyük bir mutluluk yaşıyor. Lyon ve PSG, Avrupa’nın diğer büyük liglerindeki takımların aksine Mart 2020’den beri resmi maça çıkmamıştı. Sadece PSG, Fransa Kupası ve Lig Kupası finalinde oynadı. Lyon da Şampiyonlar Ligi ile resmi maç yaptı. Lyon ve PSG’nin yarı finale kalmalarıyla takımların statlarında Şampiyonlar Ligi marşı çalındı.

950 milyon euro gitti

Pep Guardiola, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşamaya devam etti. Katalan teknik adam, İngiliz kulübüyle bir kez daha çeyrek finalin ötesine gidemedi. Lyon’a 3-1 kaybeden Guardiola’nın City’si, hedef olarak belirlediği Devler Ligi’nden uzak kaldı. City, 2016’dan beri Şampiyonlar Ligi için transfere 950 milyon euro harcadı ama yarı finale bile çıkamadı.

Çeyrek final kâbusu

İşte Pep Guardiola’nın elendiği takımlar ve sezonlar:

2017-18: M.City-Liverpool

2018-19: M.City-Tottenham

2019-20: M.City-O.Lyon

Para başarı getirmedi

Guardiola da 2013’ten beri hiç final göremedi. Bayern Münih ve Manchester City’de kupaya uzanamayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona ile 2 kez bu turnuvada şampiyon olmuştu. 2013’ten beri sıfır çeken Guardiola; B.Münih ve M. City’ye 986 milyon euro harcattı. Tecrübeli teknik adamın kariyeri boyunca çalıştığı 3 kulübe harcattığı para miktarı ise 1 milyar 429 milyon euro oldu.

Messi hayali

Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha hayal kırıklığı yaşayan M.City’nin transferde risk alacağı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Barcelona ile Bayern Münih’e 8-2 yenilen ve bir süredir mutsuz olduğu belirtilen Lionel Messi için Ada ekibinin çalışmaya başladığı duyuruldu. City’nin ne pahasına olursa olsun Messi’yi getireceği aktarıldı.

Sterling çıldırttı

Olympique Lyon karşılaşmasında birçok gol pozisyonunda yararlanamayan Manchester City’de Raheem Sterling herkesi çıldırttı. 86. dakikada skor 2-1 iken beraberlik şansı yakalayan Sterling kale önünde bulduğu fırsatı kaçırdı. İngiliz yıldız, boş kale olmasına rağmen topu yukarıdan dışarı attı ve Ada basınında gündeme oturdu. Pep Guardiola da kenardan büyük hayal kırıklığı yaşadı.

M. City finale bile çıkamadı

2013-14 Yarı final

2014-15 Yarı final

2015-16 Yarı final

2016-17 Son 16

2017-18 Çeyrek final

2018-19 Çeyrek final

2019-20 Çeyrek final

Manchester City'nin, Ligue 1 Takımlarına Attığı Goller