M.Başakşehir - Çaykur Rizespor: 1-1
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'la 90+6'da Visca'nın penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalarak puanı kurtardı.
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'la 90+6'da Visca'nın penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalarak puanı kurtardı ve en yakın takipçisi Galatasaray'la olan puan farkı 3'e inmiş oldu.
Konuk ekip Rizespor'un golü Vedat Muriç'ten geldi. Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 48'e yükseltti.
Son 4 haftada 7 puan kayıp
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor beraberliğiyle birlikte ligde son 4 haftada 3. kez puan kaybetti.
Abdullah Avcı'nın ekibi, son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 7 puan kaybı yaşadı.
Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.
Visca 12. golünü attı
Medipol Başakşehir'e, Çaykur Rizespor karşısında beraberlik golünü 90 6. dakikada penaltı vuruşundan atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.
Turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunan Visca, ligde 11 golü bulunan Robinho'yu da geride bıraktı.
Önemli anlar
62. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Abdullah Durak'ın pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Muric, ceza sahasına girer girmez, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.
63. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Elia, ceza sahası önüne hareketlenen Emre Belözoğlu'na yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde Musa Çağıran ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 90 6. dakikada penaltı atışını kullanan Edin Visca topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Adebayor), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda Turan), Robinho
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Boldrin (Dk. 90 7 Çınar Tarhan), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan Ovacıklı), Umar (Dk. 90 2 Nakoulma), Vedat Muric
Goller: Dk. 62 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), 90+6 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 55 Azubike, Dk. 78 Boldrin, Dk. 84 Umar, 90+5 Musa Çağıran (Çaykur Rizespor)
MAÇTAN NOTLAR