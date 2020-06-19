Macaristan sosyal mesafeyi kaldırdı! Maçlar seyircili...

Corona salgınının ardından Almanya ile başlayan futbol heyecanına ikinci olarak eklenen lig olan Macaristan, seyirci sınırını tamamen kaldırdı. Avrupa'da futbol maçlarını seyircili bir şekilde oynatacak ilk ülke Macaristan olmuştu.

Macaristan'da salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan lig yeniden, geçtiğimiz haftalarda başlarken, futbol maçlarının sağlık önlemleriyle birlikte seyircili bir şekilde oynanmasına karar verilmişti. Ancak stadyumlarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde, taraftar arasında 3 koltukluk bir boşluk bırakılarak sosyal mesafeli oturuyordu.

Macar hükümetinin yeni aldığı karar, bu sınırlamayı ortadan kaldırdı. Ligde bu hafta sonundan itibaren oynanacak karşılaşmalar, tam seyircili olarak oynanacak. Aralarda boş koltuk bırakmaya gerek kalmaksızın normal bir oturma düzeniyle oturabilecekler.

Rebrov için coşkulu kutlama fırsatı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov böylece tam dolu stadyumda zafer kutlaması fırsatı yakaladı. Ukraynalı teknik adamın çalıştırdığı Ferencvaros, geçtiğimiz hafta Honved'i deplasmanda yenip bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Bu hafta Ujpest ile evlerinde oynayacakları karşılaşmada Ferencvaros, dolu stadyumda taraftarı ile buluşacak.