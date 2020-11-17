Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Macaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının 6.haftası 17 Kasım itibariyle başladı. Geçen hafta Türkiye - Rusya müsabakası ile nefeslerini tutan sporseverler, Türkiye'nin Macaristan ile karşı karşıya geleceği maçını bekliyor. Macaristan çıktığı son beş maçı ikisinde galibiyet elde ederken, bir kez maçı kaybetti. Türkiye ise bir maçı kazanırken birinden de mağlup ayrıldı. Peki, Macaristan - Türkiye maçı şifresiz mi?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi karşılaşmaları sürerken, yeni haftada Türkiye Macaristan ile mücadele edecek. Rusya maçındaki başarısıyla heyecanı doruklara çıkaran A Milliler, Macaristan ile 18 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'de oynayacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye, 6. hafta maçını Macaristan karşısında yapacak. Son çıktığı oyunda umutları arttıran A Milli Takımın gruptaki son maçını gerçekleştireceği Macaristan müsabakasını canlı olarak takip etmek isteyenler TRT1 ekranlarından izleyebilecekler.