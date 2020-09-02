Macaristan'da deprem! Türkiye maçı öncesi 6 futbolcu...

Macaristan Milli Takımı, Sivas’ta Türkiye ile yapacağı karşılaşmanın öncesinde takım kurmakta sıkıntı çekti, ilk açıkladıkları listede sürekli değişikliğe gitti. Macarlar hem koronavirüs, hem de sakatlıklar nedeniyle bir çok oyuncuyu kadrodan çıkarıp yerlerine yenilerini almak, her geçen gün yenilemeler yapmak zorunda kaldı.

İlk olarak Daniel Gazdag kadro dışı bırakıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun korona testi negatif çıkmasına karşın, geçtiğimiz hafta kulübü Honved’de bazı çalışanlarda kovid-19’a rastlanması nedeniyle, oyuncunun Türkiye’ye getirilmemesinin daha iyi olacağına karar verildi, yerine Patkai Mate milli takıma çağrıldı.

Sonradan çağrılan oyuncular da kadro dışı

31 yaşındaki sol bek Mihaly Korhut da, koronaya bağlı şüphe nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kendisinin testi pozitif çıkmamasına karşın, formasını giydiği Debrecen kulübündeki korona vakası nedeniyle tedbiren listeden çıkarıldı, yerine Fehervar takımınının sol beki Szilveszter Hangya kafileye dahil edildi. Ancak sonradan kadroya davet edilen Hangya da sakatlanınca, bu sefer o da mecburen kadro dışı kaldı.

Sakatlıklar da vurdu, bireysel sebep de eklendi

Ferencvaros takımının sağ beki Endre Botka da lig maçında yaşadığı sakatlığı yüzünden kafileden çıkarıldı. Botka’nın yerine Fehervar takımının 20 yaşındaki sağ beki Bendeguz davet edildi. Bugün itibariyle Bendeguz Bolla ve ayrıca Barnabas Bese de kadro dışı bırakıldı. Bu son iki kadro dışı için bireysel sebepler gerekçi gösterildi.