Macaristan'da hükümet seyircili maçlara izin verdi

Corona salgınının ardından Almanya ile başlayan futbol heyecanına bu hafta yeni ligler de eklenecek. Ancak her yerde Bundesliga gibi maçların seyircisiz oynanacağını düşünenler yanıldı.

İlk seyircili maçlar Macaristan'da

Avrupa'da futbol maçlarını seyircili bir şekilde oynatacak ilk ülke belli oldu. Macaristan'da salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan lig yeniden, bu hafta sonu oynanacak mücadelelerle başlarken, futbol maçlarının sağlık önlemleriyle birlikte seyircili bir şekilde oynanmasına karar verildi.

Sosyal mesafeye uygun oturma düzeni

Macar hükümeti yayınladığı kararname ile futbol maçlarının seyircili oynanmasına izin verdi. Ancak stadyumlarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturulacak. Buna göre taraftarlar her 4 koltuktan birini kullanabilecek.

İki taraftar arası 3 koltuk boş kalacak

Böylece iki taraftar arasında 3 koltukluk bir boşluk bırakılarak sosyal mesafe korunmuş olacak. Oturan kişinin hemen arkası ya da önündeki koltuk da boş bırakılacak. Kararname bugün yürürlüğe girerken, yarından itibaren geçerlilik kazanacak. Kulüplerin bu hafta sonuna yetiştirememesi durumunda, gelecek haftadan itibaren de seyircili maçlara geçebileceğine dikkat çekildi.

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