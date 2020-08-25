Macaristan'Ä±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±!
TÃ¼rkiye ile UEFA Uluslar B Ligi'nde mÃ¼cadele edecekMacaristan Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu belli oldu.Â
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mÃ¼cadele edecek TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±laÅŸacak Macaristan Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu belli oldu.Â
TÃ¼rkiye-Macaristan karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 3 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Sivas Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda oynanacak ve saat 21.45'te baÅŸlayacak. Macaristan, bu mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan 6 EylÃ¼l'de Rusya'yÄ± evinde konuk edecek.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Marco Rossi tarafÄ±ndan belirlenen 25 kiÅŸilik kadroda ÅŸu futbolcular bulunuyor:Â
Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Adam Kovacsik (MOL Fehervar)Â
Defans: Botond Barath, Krisztian Tamas (Honved), Barnabas Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (MOL Fehervar), Mihaly Korhut (Debrecen), Adam Lang (Omonia), Attila Szalai (Apollon Limassol), Willi Orben (Leipzig)Â
Orta Saha: Tamas Cseri (MezÃ¶kÃ¶vesd-ZsÃ¶ry), Daniel Gazdag (Honved), Zsolt Kalmar, Andras Schafer (DAC), Adam Nagy (Bristol City), David Siger (Ferencvaros), Dominik Szoboszlai (Salzburg)Â
Forvet: Benjamin Babati (Zalaegerszeg), Nemanja Nikolic (MOL Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Krisztian Simon (Ujpest), Adam Szalai (Mainz 05), Adrian SzÃ¶ke (Heracles Almelo)