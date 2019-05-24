Maccabi Haifa, Kerim Frei'i bitiriyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’a yenilerek şampiyonluğu kaçıran Başakşehir’de ayrılacak oyuncuların listesine bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılı ekip karşısında tutunamayan İstanbul ekibinde yaprak dökümü başlamak üzere…

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye gitmesi beklenirken, listede Adebayor, Demba Ba, Clichy gibi isimlerin yanında Serdar Taşçı ve Mossoro gibi isimlerin de takımdan ayrılabileceği, Arda Turan’ın da bu isimlere eklendiği öne sürülmüştü.

Futboluyla beğeni kazandı

Bu isimlere Maccabi Haifa’da oynayan Kerim Frei’ın eklenmesi an meselesi… İsrail basını, Başakşehir’den kiralık olarak Maccabi forması giyen Türk futbolcunun yeni takımını tatmin ettiğini, İsrail ekibinin gelecek sezon oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek istediğini bildirdi.

Opsiyondaki rakamı düşürülüyor

Buna göre Kerim Frei’ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun miktarının düşürülmesi için görüşmeler yapılıyor. 1.6 milyon euro olduğu iddia edilen bu opsiyonun 1 milyon euroya düşürüldüğü iddia edildi. İsrail ekibinin ücreti daha da düşürmeye çalıştığı, Başakşehir ile görüşmelerin sonrasında uygun şartlarda futbolcuyu kadrosuna katma hazırlıklarında olduğu belirtildi.