Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti
16.08.2020 - 14:39 | | İSTANBUL (AA) -

Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Frutti Extra Bursaspor'dan ABD'li oyun kurucu Chris Jones'u kadrosuna kattı.

Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti
ABONE OL

Maccabi Kulübü, 27 yaşındaki Jones ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Belçika'nın Belfius Mons-Hainaut ve İsviçre'nin Basel ekiplerinde oynayan 1,88 metre boyundaki Jones, geçen sezon Frutti Extra Bursaspor'a transfer olmuştu.

Jones, yeşil-beyazlı formayla geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 15,3 sayı ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Bella Angel'dan günün atışı paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti
    Maccabi Playtika, Frutti Extra Bursaspor'dan Chris Jones'u transfer etti
  2. Alanyaspor, Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı
    Alanyaspor, Bareiro ile prensip anlaşmasına vardı
  3. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki yarışta 8. oldu
    Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki yarışta 8. oldu
  4. Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
    Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
  5. İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da

Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da

Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı

Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı

Transfer haberleri | Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini bitiriyor!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini bitiriyor!

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

Sıradaki Haber