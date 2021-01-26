Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maÃ§Ä± ertelendi

Organizasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri Ã§erÃ§evesinde Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§uÅŸ kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸka bir tarihe ertelendiÄŸi kaydedildi.

Pandemi dÃ¶nemi uygulanan protokollere gÃ¶re ligde her maÃ§ en fazla Ã¼Ã§ kez ertelenebiliyor.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulÃ¼bÃ¼n temsilcileriyle yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± tarihi ve yeri belirleyecek.

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