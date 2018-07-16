Maçın adamı Griezmann

Fransa’da 1 gol 1 asistle oynayan Antoine Griezmann maçın adamı seçildi. Finalde şampiyonluğu alan Horozlar’a büyük katkı veren Griezmann maç sonrası başarısını arkadaşlarıyla kutladı.

Serveti de kazandı

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası’nda şampiyon olan Fransa, bir servetin de sahibi oldu. Horozlar, şampiyona verilen 38 milyon dolarlık ödülü kaptı. İkinci olan Hırvatistan ise 28 milyon dolar aldı.

2. yıldız

Fransa, 2018 Dünya Kupası’nı kazanarak tarihinin 2. şampiyonluğunu elde etti, 2. yıldızı göğsüne taktı. Kural gereği şampiyon ülkeye bir yıldız veriliyor.



