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24.01.2021 - 18:30 |

Maçın adamı Ryan Babel'den sakatlık itirafı!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından tek golün sahibi Babel ve Linnes açıklamalarda bulundu.

Maçın adamı Ryan Babel'den sakatlık itirafı!
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından tek golün sahibi Babel ve Linnes açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel, "Şanssız bir dönem geçirdim. Sivas maçından sonra kendimi toparlamış çıkışa geliyordum ama ondan sonra gelen corona süreci ve sırt, bel rahatsızlığı tekrardan beni bayağı geri attı. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Bunun da üzerine koyacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Martin Linnes, gol atan Babel ile ilgili konuştu ve,  "Çok zor bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarının son maçıydı. Malatya işleri zorlaştırdı. Daha defansif oynadılar. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonrasında Babel güzel bir gol attı." dedi.

Maçın adamı Ryan Babelden sakatlık itirafı

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