Maçın hakemi değişti! Nedenini Serdar Tatılı açıkladı...

Süper Lig 'in 19. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının hakemi maça saatler kala değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık'ın atandığı kaydedildi.

"İLK DEĞİL"

Dikkat çeken değişiklikle ilgili MHK Başkanı Serdar Tatlı, TRT Spor'da yayımlanan "Stadyum" programına konuştu.

Tatlı, şunları söyledi:

"Kamuoyunda hakem değişikiğini ilk kez yapıyormuşuz gibi bir algı oluştu. Yakın zamanda da benzer kararlar aldık. Örneğin Koray Gencerler, Fırat Aydınus, Atilla Karaoğlan gibi hakemlerimizi o hafta yönettikleri son maçtaki performansa göre bir sonraki maçta görevlendirmedik. Sezon başından beri performans odaklı gidiyoruz. Her hafta maç var. Bu yüzden bir sonraki haftanın atamaları bazen maçların oynandığı hafta içine denk geliyor. Mesela çarşamba günü hakemleri atadık. Hafta içi Türkiye Kupası vardı. Erkan Özdamar, peşembe akşamı oynanan Fenerbahçe -Kasımpaşa maçında VAR olarak görev yaptı. Cuma günü ekibimizle birlikte hakem ve VAR performanslarını değerlendirdik. Şu anda Riva'da seminerdeyiz. Bu sezon hem lig hem de kupa maçlarındaki pozisyonları hakemlerimizle birlikte değerleniriyoruz. Erkan Özdamar, bu sezon ilk kez Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan, yönettiği maçlarda başarılı performansıyla kamuoyunun en çok takdir ettiği hakemlerimizden biri. Kendisini Antalyaspor-Trabzonspor maçı için görevlendirmiştik. Fenerbahçe-Kasımpaşa kupa maçındaki VAR performansı beklediğimiz ölçüde olmadı. Diğer hakemlerimize yaptığımız uygulamalar gibi, kendisini maçtan aldık ve Ali Palabıyık'ı atadık."

"Peki neden TFF sitesinden maçın oynanacağı gün açıkladınız?"

"Cuma günü bu kararı aldıktan sonra Ali Palabıyık Kovid-19 testine girdi. Test sonucu gece belli oldu. Bu yüzden bu sabah TFF sitesinden hakem değişikliğini resmen açıkladık. Bu değişim, maçı aynayan Antalyaspor veya Trabzonspor'dan talep edilmedi. Bu tamamen performans değerlendirmesi üzerine yapıldı. Özellikle vurguluyorum; bunu ilk kez yapmadık. Daha önce de yaptığımız bir uygulama. Sıkışık maç trafiğinde zaman zaman hakem değişimleri oldu. Bazen sağlık nedenleri bazen de performans değerlendirmesi ile benzer uygulamalar devam edebilir." (TRTSpor)