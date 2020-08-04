Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce 12-20 Eylül tarihlerine ertelenen turnuvanın salgın sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Teniste daha önce salgın nedeniyle Wimbledon iptal edilmiş, Fransa Açık ise ertelenmişti.