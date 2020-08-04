MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
04.08.2020 - 20:05 | | AA

Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Madrid Açık, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
ABONE OL

Madrid Açık Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. 

Organizasyondan yapılan açıklamada, daha önce 12-20 Eylül tarihlerine ertelenen turnuvanın salgın sebebiyle bu yıl yapılmayacağı belirtildi. 

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın gelecek yıl 30 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu. 

Teniste daha önce salgın nedeniyle Wimbledon iptal edilmiş, Fransa Açık ise ertelenmişti.

    Erol Bulut İstanbul'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. UEFA'dan sarı kart kararı!
      UEFA'dan sarı kart kararı!
    2. Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken'den izin itirafı!
      Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken'den izin itirafı!
    3. Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!
      Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!
    4. Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
      Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
    5. Manchester United'dan Williams'a yeni sözleşme!
      Manchester United'dan Williams'a yeni sözleşme!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

    Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

    Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, Hankins'i transfer etti

    Son dakika | Galatasaray Doğa Sigorta, Hankins'i transfer etti

    Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden

    Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden

    5 BAL takımı Riva'da açıklama yaptı

    5 BAL takımı Riva'da açıklama yaptı

    Sıradaki Haber