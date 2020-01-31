Madrid derbisi cumartesi naklen D-Smartâ€™ta

El Clasico ile birlikte Ä°spanya futbolunun en bÃ¼yÃ¼k rekabeti olarak kabul edilen Madrid derbisine cumartesi Santiago Bernabeu Stadyumu ev sahipliÄŸi yapacak. Madrid derbisinin tarihiyle birlikte Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zelliklerini sizler iÃ§in derledik.

DERBÄ°NÄ°N TARÄ°HSEL NOTLARI

1902 yÄ±lÄ±nda kurulan Real Madrid, o dÃ¶nemki adÄ±yla Madrid FC ile 1 yÄ±l sonra Madrid FCâ€™nin oyun tarzÄ±nÄ± beÄŸenmeyen BasklÄ± Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan kurulan Atletico Madrid arasÄ±ndaki ilk resmi maÃ§ 2 AralÄ±k 1906 tarihinde oynanmÄ±ÅŸ ve 1-1â€™lik beraberlikle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Evet yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z, o 1903 yÄ±lÄ±nda oynanan Kral KupasÄ± finalinde Athletic Bilbao ile Madrid FC takÄ±mlarÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesinde, Madrid FC takÄ±mÄ±nÄ±n finaldeki oyununu beÄŸenmeyen bir grup BasklÄ± Ã¶ÄŸrenci, bu finalden tam 18 gÃ¼n sonra Atletico Madrid kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ kurmuÅŸtur.

1999-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda oynanan derbilerde Atletico Madrid, 25 maÃ§ boyunca galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmemiÅŸtir. Bu makus talihi deÄŸiÅŸtiren adam ise Diego Simeoneâ€™dir. Simeone takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸi andan itibaren oynanan 26 derbide Atleticoâ€™nun 8 galibiyeti bulunurken, 11 beraberlik, 7 maÄŸlubiyet karnesi iki takÄ±mÄ± dengelemiÅŸtir.

Genelde Madridâ€™de kutlamalarÄ±n merkezi olan Cibeles meydanÄ± ve Ã§eÅŸmenin Ã¶nÃ¼nde ilk kutlamalarÄ± yapan takÄ±m basÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan Real Madrid deÄŸil, 1977 yÄ±lÄ±ndaki lig ÅŸampiyonluÄŸu iÃ§in burada toplanan Atletico Madridâ€™dir.

Son dÃ¶nemde El Clasico, Madrid derbisinin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶zÃ¼kse de; 1939â€™da sona eren Ä°spanya Ä°Ã§ SavaÅŸ dÃ¶nemini takip eden uzun yÄ±llar boyunca Madrid derbisi Ä°spanyaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli futbol maÃ§Ä± olmuÅŸtur. Hatta Real Madrid efsanesi Di Stefano derbinin Ã¶nemini ÅŸu cÃ¼mlelerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. â€˜ Barcelonaâ€™yÄ± boÅŸ verin, bizi Ã¼zebilecek tek takÄ±m Atletico Madridâ€™dirâ€™.

Atletico Madrid tarihinde 10 kez Ä°spanya Kral KupasÄ±â€™nÄ± kazanÄ±rken, bu kupalarÄ±n 9â€™unu ezeli rakibi Real Madridâ€™in mabedi Santiago Bernabeu Stadyumunda havaya kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece 1996 yÄ±lÄ±nda Barcelonaâ€™yÄ± devirip aldÄ±klarÄ± kupayÄ± Zaragozaâ€™nÄ±n sahasÄ± La Romeredaâ€™da almÄ±ÅŸlardÄ±r.

RAKAMLARLA DERBÄ° NOTLARI

Paco Gento 29 kez bu derbide forma giyerek Real Madrid adÄ±na en Ã§ok bu heyecanÄ± yaÅŸayan isimdir.

Atleticoâ€™nun derbide en Ã§ok forma giymiÅŸ ismi, kulÃ¼p tarihinin de en Ã§ok forma giymiÅŸ oyuncusu Adelardo Rodriguezâ€™dir. ( 27 kez )

Åžu anda kadroda bulunan yÄ±ldÄ±zlar iÃ§inde Real kaptanÄ± Sergio Ramos ( 26 kez ) ve Atletico kaptanÄ± Koke ( 15 kez ) ile bu derbiyi en Ã§ok oynayan isimler durumunda.

Lig maÃ§larÄ± baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Di Stefano ve Santillana Real formasÄ±yla derbide 13â€™er gol sevinci yaÅŸarken, Atletico adÄ±na Paco Campos ve Adrian Escudero 9â€™ar golle Real aÄŸlarÄ±nÄ± en Ã§ok sarsan isimlerdir.

TÃ¼m kulvarlar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Cristiano Ronaldo, 22 golle Madrid derbilerinin tÃ¼m zamanlarÄ±nÄ±n en golcÃ¼ ismidir. Ronaldoâ€™nun Atleticoâ€™ya 3 hat-trick yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtelim.

MADRÄ°D DERBÄ°SÄ°NÄ°N Ã‡AÄž AÃ‡AN Ä°SÄ°MLERÄ°

RAUL GONZALES â€“ Atletico Madrid altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸip Real Madridâ€™e transfer olan Raul, taraftarÄ±n sevgilisi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi takÄ±ma 11 gol atmÄ±ÅŸtÄ±r. 1996-97 sezonunda Real Madridâ€™in 4-1 kazandÄ±ÄŸÄ± derbide 2 gol atÄ±p, 2 asist yaparak yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÃ§, â€˜La Noche de RaÃºlâ€™ â€“ â€˜The Night of RaÃºlâ€™ olarak bilinir.

SAUL NIGUEZ â€“ Raulâ€™Ã¼n tersi istikamette kariyerini baÅŸlatan Saul, Real altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸip Atletico Madridâ€™e transfer olarak profesyonelliÄŸe adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±r. HenÃ¼z 25 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 19 kez derbi heyecanÄ± yaÅŸayan Saulâ€™Ã¼n eski takÄ±mÄ± Realâ€™e karÅŸÄ± 3 golÃ¼ bulunuyor.

PAULO FUTRE â€“ 1987 yÄ±lÄ±nda Ballon dâ€™Or ikincisi olarak Atletico Madridâ€™e transfer olan Futre ilk derbisinde 4-0 kazanÄ±rlarken gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermiÅŸ, 1992 Kral KupasÄ± finalinde 2-0 kazandÄ±klarÄ± maÃ§ta da kaptan olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± derbide gol kaydetmiÅŸtir.

MIRANDA â€“ 1999-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 25 maÃ§lÄ±k kazanamama serisini Atletico adÄ±na bitiren isim olarak taraftarÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde ayrÄ± bir yeri vardÄ±r. 2013 Kral KupasÄ± finalinde Santiago Bernabeuâ€™da normal sÃ¼resi 1-1 biten maÃ§Ä±n uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kafayla topu aÄŸlara yollayan ve kupayÄ± getiren Miranda, Atletico taraftarÄ±nca â€˜Kahramanâ€™ olarak bilinir.

SERGIO RAMOS â€“ Åžu anda faal oyuncular iÃ§inde 26 kez ile en fazla bu derbinin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayan Real KaptanÄ± Ramos, 2014 ve 2016 Åžampiyonlar Ligi Finalleriâ€™nde attÄ±ÄŸÄ± iki kritik golle Atleticoâ€™yÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸ, Real Madridâ€™in kupayÄ± kazanmasÄ±nda baÅŸrolÃ¼ oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda Ocak ayÄ± iÃ§inde Suudi Arabistanâ€™da oynanan SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda da penaltÄ±lara giden karÅŸÄ±laÅŸmada son penaltÄ± golÃ¼ Ramosâ€™tan gelmiÅŸtir.Â

GÃœNCEL FORM GRAFÄ°KLERÄ°

Real Madrid, 21 haftasÄ± geride kalan ligde 46 puanla liderlik koltuÄŸunda oturuyor. Atletico Madrid ise 36 puanla ligde 5. SÄ±rada yer alÄ±yor.

Real Madrid son 6 lig maÃ§Ä±ndan 12 puan Ã§Ä±kartÄ±rken, evinde 10 maÃ§ta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldÄ±.

Atletico Madrid bu sezon 10 deplasman maÃ§Ä±nda sadece 3 kez kazanÄ±rken, iki takÄ±m arasÄ±nda Bernabeuâ€™da oynanan son 5 maÃ§ta Atletico hiÃ§ yenilmedi.

Benzema 20 maÃ§ta 12 golle Realâ€™in en golcÃ¼ ismi, Courtois ise son 7 maÃ§tan 5â€™inde kalesini gole kapattÄ± ve Ã§ok formda. Courtois bu sezon Bernabeuâ€™da sadece 7 gol yedi.

Angel Correa Atleticoâ€™nun son 5 lig maÃ§Ä±nda 2 gol atarken, 2 de asist yaptÄ±.

Morata, Llorente, Hermoso ve Saul eski Real Madridliler olarak Atletico kadrosunda yer alÄ±rken, Realâ€™de ise Courtois daha Ã¶nce 2011-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Atleticoâ€™da yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Morata, 11-14 yaÅŸlarÄ±nda Atletico altyapÄ±sÄ±nda futbola baÅŸlarken, daha sonra Real Madrid altyapÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸ, ilk profesyonel kontratÄ±nÄ± da Real Madrid ile yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk lig maÃ§Ä±na 2010 AralÄ±k ayÄ±nda Zaragozaâ€™ya karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Morata, eflatun beyazlÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 65 maÃ§ta 25 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde Atleticoâ€™ya karÅŸÄ± 6 maÃ§ oynayan Morata, bu maÃ§larda gol sevinci yaÅŸayamamÄ±ÅŸtÄ±r.

2014-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Juventus formasÄ± giyen Morata, 2014-15 sezonu yarÄ± finalinde Juve, Realâ€™i elerken 2 maÃ§ta da eski takÄ±mÄ±na gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. O dÃ¶nem Derby Dâ€™Italia olarak bilinen Juventus â€“ Inter maÃ§larÄ±nda da iki maÃ§ta Juve formasÄ±yla Inter aÄŸlarÄ±nÄ± sarsmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼yÃ¼k maÃ§larÄ± seven Morata, daha sonra Chelseaâ€™ye transfer olmuÅŸ, Londra derbilerinde Tottenham ve Arsenalâ€™e gol atma baÅŸarÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. 2017-18 sezonunda Chelseaâ€™nin Atletico Madridâ€™i 2-1 yendiÄŸi Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nÄ±n son anlarÄ±nda Chelseaâ€™ye galibiyeti getiren golÃ¼n sahibi de Morataâ€™dÄ±r. Ocak 2019â€™da Atleticâ€™ya katÄ±lan Morataâ€™nÄ±n 32 lig maÃ§Ä±nda karnesi 13 gol ve Atletico formasÄ± ile Real Madridâ€™e karÅŸÄ± henÃ¼z golÃ¼ yok.

JAN OBLAK ve COURTOIS maÃ§Ä±n kader adamlarÄ± olacak. 4 kez LaLigaâ€™nÄ±n en deÄŸerli kalecisi seÃ§ilen Oblak, bu sezonda bu baÅŸarÄ±yÄ± elde ederse Antoni Ramallets ve Victor Valdesâ€™in rekorlarÄ±nÄ± yakalayacak. Bu sezon 20 maÃ§ta kalesinde 14 gol gÃ¶ren Oblak, maÃ§ baÅŸÄ±na 0,70 gol yeme ortalamasÄ±yla oynuyor.

Courtois, Chelseaâ€™den kiralik olarak geldiÄŸi 2011-2014 arasÄ± dÃ¶nemde 2013 ve 2014â€™te LaLigaâ€™nÄ±n en iyi kalecisi seÃ§ilmiÅŸti. Bu sezon mÃ¼thiÅŸ bir form grafiÄŸi yakalayan BelÃ§ikalÄ± file bekÃ§isi 17 maÃ§ta sadece 10 gol yedi ve 0,59 maÃ§ baÅŸÄ± gol yeme ortalamasÄ±yla ligin en bu alanda en baÅŸarÄ±lÄ± eldiveni.

Oblak, Madrid derbilerinde bugÃ¼ne kadar 18 maÃ§ oynarken, kalesinde 19 gol gÃ¶rdÃ¼.

Courtois ise 9 maÃ§ Atletico kalesini koruduÄŸu dÃ¶nemde kalesinde 18 gol gÃ¶rÃ¼rken, son 4 derbide formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Real Madridâ€™de sadece 1 gole izin verdi.

TEKNÄ°K ADAMLAR - ZIDANE vs SIMEONE ( DERBÄ°DE 12. RANDEVU )

Ä°ki baÅŸarÄ±lÄ± futbol adamÄ± 10 kez teknik adam olarak Madrid derbisinde kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, 1 kez de futbolcu olarak bu derbide rakip oldular. AralÄ±k 2003â€™te Zidane Ã¶nderliÄŸinde Real Madrid, maÃ§Ä± 2-0 kazanÄ±rken Atletico takÄ±mÄ±ndaki eksikler nedeniyle Simeone o maÃ§ta orta saha yerine stoper olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. O maÃ§ Madrid derbileri tarihinin en erken golÃ¼nÃ¼n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ olarak da kayÄ±tlara geÃ§miÅŸtir. MaÃ§Ä±n 16. saniyesinde golÃ¼ atan BrezilyalÄ± Ronaldo, Madrid derbilerinin en hÄ±zlÄ± golÃ¼nÃ¼ atan oyuncudur.

Ä°ki futbol adamÄ± Ä°talyaâ€™da da birbirlerine rakip olmuÅŸlar, futbolculuk dÃ¶nemlerinde 9 karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda Zidane 4, Simeone 3 kez galibiyet sevinci yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r.

Teknik adamlÄ±k kariyerlerindeki karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda ise Zidane 4, Simeone 2 kez kazanmÄ±ÅŸ, 4 maÃ§larÄ± beraberlikle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Sadece LaLiga maÃ§larÄ± baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ise Simeone 1 kez kazanÄ±rken, Zidaneâ€™de 1 kez kazanabilmiÅŸ, son 4 lig maÃ§larÄ± beraberlikle tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

BakalÄ±m bu kez Madrid derbisinde neler yaÅŸanacak? YanÄ±tÄ± Cumartesi 18.00â€™de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart Youtube adresinde Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. UnutmayÄ±n bu sadece futbol deÄŸil, bu LaLiga!

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